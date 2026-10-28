Comune, Granata: "Napoli-EURO 2032: il 30 ottobre l'annuncio UEFA. Nel 2028 fine lavori allo stadio. Il club pagherà di più? Sarà un altro Mondo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il direttore generale del Comune di Napoli Pasquale Granata:

"All'Arechi cominciano gli errori e a Napoli dormono? Sullo stadio Maradona abbiamo fatto venerdì scorso una riunione importantissima. C'è stato l'intero finanziamento per il progetto, candidatura che sarà definita nelle prossime ore. Il progetto è più complesso dell'Arechi di Salerno. La riunione fatta con i progettisti è stata indispensabile, perché avendo avuto fondi nazionali, sarà tutto approvato dall'istituto delle opere pubbliche. Sul terzo anello abbiamo fatto i rilievi. È un po' più di una prima pietra.

Quando arriverà dall'UEFA per l'ok definitivo per Napoli città ospitante per EURO 2032? Entro il 30 ottobre. Malagò e Abodi si sono espressi, il nostro progetto ha entusiasmato. Ha tutti i requisiti UEFA. Ci sono altri progetti che meritano. Staranno ragionando sull'ipotesi di inserire una sesta città e giocare una partita in meno in qualche stadio.

Al Maradona almeno due partite? Sì, credo proprio di sì. Inutile nascondersi dietro al dito: avremmo voluto collaborare con il Napoli, ma abbiamo fatto una scelta importante di andare da soli. Il nostro progetto è la riproposizione del progetto presentato dal Napoli. Il cronoprogramma per i lavori? Aspettiamo l'ufficialità di venerdì dell'UEFA. Loro ci chiedono di finire i lavori nel 2030. Noi abbiamo detto di finire i lavori nel 2028, mantenendoci larghi. Per rispettare il Napoli e i tifosi, faremo lavori che non interromperanno le attività agonistiche all'interno dell'impianto.

Per quanti campionati ci saranno lavori durante le partite del Napoli? I lavori termineranno nel 2028, quindi due campionati. Il Napoli utilizza il Maradona dodici ore prima di ogni partita e dodici ore dopo la partita. Questo è l'accordo che va avanti con il Comune. E durante i lavori, il Napoli avrà lo stadio in condizioni perfette dodici ore prima e dodici ore dopo l'impegno sportivo. Se si chiuderanno dei settori? Non si perderà nemmeno un posto. Il Napoli paga il canone 850 mila euro l'anno? Sì. Quando finirà la convinzione, sarà tutto un altro Mondo.

Se aumenterà il canone? Questo non lo so. Nel mese di giugno, quando il Napoli non ha giocato, il Comune ha incassato 3 milioni e 600 mila euro. Quando lo utilizziamo per i concerti, abbiamo incassato 3 volte e mezzo quanto dà il Napoli tutto l'anno. Lo stadio è un bene pubblico. Il fatto che siamo l'unico Comune la cui società non gestisce la concessione dell'impianto, tutte le attività di manutenzione spettano al Comune. Ci tengo a sottolinearlo, perché si tende a pensare che sia solo di un bene privato. E invece lo stadio è un bene pubblico. Se incassiamo 3 milioni e 600 in un mese...Ci sarà poi la possibilità che lo stadio non venga utilizzato dal Napoli, visto che sta vedendo di fare uno stadio tutto suo. Io da tifoso spero che giochi in eterno al Maradona. L'UEFA privilegia gli stadi con accordi tra società e proprietà dello stadio, visto che non c'è l'ok del Napoli pregiudica nella scelta? Non ci risulta questo privilegio. Il 30 ottobre sapremo in vista di EURO 2032. Se De Laurentiis faccia il tifo per Napoli in vista degli Europei? Io penso che il Presidente faccia il tifo, ama questa città"