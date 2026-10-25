"Vieni ad allenare il Napoli?", Stefano Pioli in città: l'allenatore sorride e risponde così | VIDEO

Ultime notizie Serie A - ?"Vieni ad allenare il Napoli?", Stefano Pioli è in città: l'allenatore ieri, in veste di turista, era fra le vie del centro dove ha incontrato alcuni tifosi azzurri.

L'allenatore - attualmente svincolato, sorride e risponde così:

"A visitare Napoli! Bella, sì". Ecco il video:

Il mister ex Milan, Al-Nassr e Fiorentina (in ordine) è poi arrivato nel pomeriggio allo stadio Maradona di Fuorigrotta per godersi Napoli-Roma in tribuna: