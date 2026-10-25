La difesa del Napoli commette troppi errori, c'è un aspetto che Allegri non manda giù

Ultime notizie SSC Napoli - La difesa del Napoli commette troppi errori ed è in preda a distrazioni clamorose, tanto da essere oggi la nona retroguardia della Serie A con 10 reti incassate in 8 partite di campionato, che diventano 17 in 11 compresa la Champions League. Come racconta Tuttosport, questo è un aspetto che il coach livornese Massimiliano Allegri non manda giù e lo lascia anche intendere quando gli ricordano che i numeri difensivi del Napoli sono davvero poco allegriani.