La difesa del Napoli commette troppi errori, c'è un aspetto che Allegri non manda giù

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC NapoliLa difesa del Napoli commette troppi errori ed è in preda a distrazioni clamorose, tanto da essere oggi la nona retroguardia della Serie A con 10 reti incassate in 8 partite di campionato, che diventano 17 in 11 compresa la Champions League. Come racconta Tuttosport, questo è un aspetto che il coach livornese Massimiliano Allegri non manda giù e lo lascia anche intendere quando gli ricordano che i numeri difensivi del Napoli sono davvero poco allegriani. 

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