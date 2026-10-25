Sfogo Allegri, Gazzetta: Roma irritata, aspetta mosse degli organi federali sulle frasi dell'allenatore del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Lo sfogo non è passato inosservato, le parole di Massimiliano Allegri a fine partita non sono piaciute alla Roma. Anzi, hanno alquanto infastidito il club giallorosso, non fosse altro perché nascondono una dietrologia considerata al di fuori di ogni fatto ed evento avvenuto sul campo di gioco.

Come racconta l'edizione online della Gazzetta dello Sport, l’attuale allenatore del Napoli "sottintende presunti favori arbitrali per il club di Dan Friedkin, fattispecie che non viene ritenuta accettabile nelle segrete stanze di Trigoria. Anche lo stesso Gasperini ci è rimasto male, non si aspettava un "attacco" del genere. Resta lo stupore e l’irritazione della Roma per delle frasi inattese e considerate del tutto inopportune. A Trigoria, poi, adesso ci si aspetta anche che gli organi competenti facciano luce sulle dichiarazioni in questione".