Galliani sfida Malagò per il ruolo di presidente della FIGC: ecco per chi voterebbe oggi il Napoli di ADL

Ultime notizie Serie A - Prende quota la discesa in campo di Adriano Galliani alla candidatura a Presidente della FIGC: il Senatore (gradito ad Abodi e Giorgetti) è pronto a sfidare Malagò, col sostegno di Inter, Atalanta, Lazio, Como, Genoa e Milan. Al di là delle 13 preferenze sventolate pubblicamente, Giovanni Malagò può al momento contare sul bacino di voti formato da Napoli, Roma, Monza, Lecce, Frosinone, Bologna, Fiorentina e Venezia. Tra le incerte ci sono Juventus, Torino, Parma e Udinese, scrive Nicolò Schira.

FIGC: Galliani sfida Malagò nel ruolo di presidente

Ma l'edizione odierna di Repubblica approfondisce il tema di una Serie A che è di "nuovo una polveriera", spaccata tra chi sta con Giovanni Malagò e chi invece gli ha dichiarato guerra, pronto a spodestarlo dall'ufficio in Federcalcio per mettere al suo posto Adriano Galliani, senatore di Forza Italia e gradito al governo:

«Vinco anche questa partita», confida ai fedelissimi Malagò, che ha già avuto uno scambio telefonico con il rivale. Quando Marotta e Percassi hanno convinto Galliani a scendere in campo avevano una certezza: nessuna componente candiderà Malagò se non lo farà la Serie A. Quindi per tagliarlo fuori dalla partita non servono 11 voti: ne bastano 10 che provocherebbero lo stallo. È già tempo di fare i conti, perché il 4 novembre scade il termine per presentare le candidature per il voto della Federcalcio fissato al 14 dicembre".

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