Gazzetta - Rrahmani verso la panchina con la Roma: i motivi della scelta di Allegri. Chi sostituirà Amir

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri ha in mente di fare un altro turnover mirato per la gara di domani al Maradona. Il Napoli sarà poi impegnato nel turno infrasettimanale a Monza e poi contro la Juventus a Torino. L'allenatore del Napoli potrebbe decidere di escludere un titolarissimo in difesa contro la Roma come si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Formazioni Napoli Roma, in dubbio Rrahmani

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sta facendo delle riflessioni per quanto riguarda la difesa da mandare in campo domani contro la Roma. A rischio c'è Amir Rrahmani che potrebbe andare in panchina per lasciare spazio a Benoit Badiashile che potrebbe fare coppia con Rafa Marin in una retroguardia a quattro. Per Rrahmani si prospetta dunque un possibile turno di riposo. Nelle ultime due gare non ha convinto come suo solito: contro il venezia ha fatto un errore decisivo che ha portato alla rete di Adams e nel 2-2 del Bodo Glimt non è sembrato esente da colpe.

Per il kosovaro non si tratterebbe però di una bocciatura come spiega Gazzetta bensì di un fisiologico turno di riposo considerando che è un classe 1994 e le ha giocate praticamente tutte finora. La scelta di tenerlo fuori con la Roma sarebbe solo e soltanto a scopo precauzionale che rientra nelle scelte di turnover che stanno coinvolgendo tutti gli azzurri nelle ultime settimane.