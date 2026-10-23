Chiusura aeroporto Capodichino, le ripercussioni sul Napoli: azzurri direttamente in Portogallo dopo la Juve

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo la Roma ci saranno tre trasferte consecutive per il Napoli. Gli azzurri saranno impegnati contro Monza, Juventus e poi Porto in Champions League. L'allenatore Massimiliano Allegri sarà dunque obbligato a fare turnover in queste partite cambiando di volta in volta i calciatori da utilizzare dal primo minuto. C'è poi un ostacolo logistico in più per gli azzurri: la chiusura dell'aeroporto di Capodichino come spiega Gazzetta.

Chiusura aeroporto Capodichino: cosa cambia per il Napoli

Dal punto di vista logistico non è una buona notizia per il Napoli la chiusura dell'aeroporto di Capodichino. Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli ritornerà regolarmente da Monza per poi dirigersi in direzione Torino per sfidare la Juventus dell'ex Luciano Spalletti. La squadra azzurra non farà ritorno a Napoli dal Piemonte ma volerà direttamente ad Oporto per la gara di Champions causa - come detto - chiusura dell'aeroporto di Capodichino.