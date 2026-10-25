Formazioni ufficiali Genoa-Venezia: le scelte di De Rossi e Nicola

Formazioni ufficiali Genoa-Venezia: sfida salvezza in programma alle 15:00, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre.

Il Grifone è chiamato a reagire per evitare di scivolare ulteriormente in piena zona retrocessione e cerca una vittoria fondamentale davanti al proprio pubblico. Di fronte un Venezia galvanizzato dal successo contro il Napoli e ora i veneti sognano un altro colpo per rilanciare la stagione.

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