Formazioni ufficiali Genoa-Venezia: le scelte di De Rossi e Nicola
Serie A 13:45
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Formazioni ufficiali Genoa-Venezia 8a giornata Serie A
Formazioni ufficiali Genoa-Venezia: sfida salvezza in programma alle 15:00, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre.
Il Grifone è chiamato a reagire per evitare di scivolare ulteriormente in piena zona retrocessione e cerca una vittoria fondamentale davanti al proprio pubblico. Di fronte un Venezia galvanizzato dal successo contro il Napoli e ora i veneti sognano un altro colpo per rilanciare la stagione.
Formazioni ufficiali Genoa-Venezia
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traoré, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; M. Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Perez, Sohm, Basic, Haps; Yeboah, A. Adams.
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