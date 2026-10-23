“Preferisco vendere a un napoletano”. Ecco a chi si riferisce De Laurentiis

Ultimissime Calcio Napoli- Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare in queste ore della possibile cessione della SSC Napoli. E una frase in particolare ha catturato l'attenzione dei tifosi partenopeo.

"Gli arabi mi offrirono 3 miliardi e mezzo di euro. Ma se dovessi vendere tra due, tre o quattro anni preferirei vendere a un napoletano", ha riferito infatti il patron del club azzurro. Ma a chi si riferiva ADL? Chi potrebbe essere l'imprenditore napoletano ad acquisire eventualmente il club?

Vendere la SSC Napoli a un napoletano: a chi si riferisce ADL

Come si legge su Il Mattino oggi in edicola, il pensiero corre innanzitutto verso la famiglia Aponte col colosso MSC considerando gli importanti rapporti commerciali che vanno avanti da tempo, oppure al il gruppo Grimaldi o alla nuova sinergia con Q8. Piste importanti i cui fondi non mancherebbero di certo, ma allo stato attuale non vi sono reali trattative in merito.

La negozzazione vera, ma con distanza marcata, resta quella con l'ambizioso fondo statunitense guidato da Matt Rizzetta. Per De Laurentiis la valutazione patrimoniale del Napoli si attesta fermamente attorno ai 2 miliardi di euro, mentre le stime americane si fermano poco oltre la soglia del singolo miliardo.

Una forbice economica notevole, che potrebbe tuttavia ridursi e riaprire clamorosi scenari qualora si sbloccasse l'iter burocratico legato alle infrastrutture: l'ottenimento dei permessi per la realizzazione del nuovo centro sportivo a Qualiano o del nuovo stadio a Napoli Est rappresenterebbe il volano decisivo per far lievitare l'asset e colmare il gap tra domanda e offerta.