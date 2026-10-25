Repubblica - Allegri tradito di nuovo da un rimpianto del Napoli: ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione nazionale oggi in edicola di Repubblica commenta così la rosa di Allegri dopo il 3-3 contro la Roma:

"Che il Napoli fosse incompiuto si sapeva già e Allegri è stato di nuovo tradito alla distanza dalla sua panchina troppo risicata (che rimpianto, il non-mercato estivo), non avendo ricambi all'altezza per tenere sempre al top il rendimento degli azzurri, padroni del centrocampo soltanto fino a quando De Bruyne (bene di nuovo da regista) e Anguissa hanno avuto benzina nel serbatoio. Poi nel rovente finale a battagliare è rimasto quasi da solo McTominay e le forze fresche messe in campo da Gasperini hanno preso in maniera fisiologica il sopravvento. Ma i giallorossi – che invece hanno potenzialità e velleità da altissima classifica – si dovranno interrogare sui black-out in difesa e sui vuoti di personalità pagati a caro prezzo per oltre un'ora, in cui ci sono volute un paio di parate super di Gollini – su Olivera e Politano – per evitare il tracollo definitivo a Cristante & C. Il 3-3 di Fuorigrotta, sotto gli occhi di Stefano Pioli in tribuna, è stato del resto la somma di prodezze ed errori: una sfida bella e imperfetta".