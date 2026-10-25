Sorpresa Anguissa e De Bruyne, ospiti della scuola calcio Real Casarea | VIDEO CN24

Il giorno dopo di Napoli-Roma, finita con un deludente 3-3 per come si era messa la partita dominata per quasi tutto il match dalla squadra di Allegri, Anguissa (autore di un gol straordinario) e Kevin De Bruyne (di una super prestazione) si sono concessi una mattinata libera da ospiti alla scuola calcio della Real Casarea, dove gioca il piccolo De Bruyne Jr, figlio di Kevin.