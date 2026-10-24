Natan straordinario: sempre più leader anche in Champions League, che rivincita per l'ex Napoli

Il brasiliano Natan sta convincendo con la maglia degli andalusi e ha trovato una nuova continuità al fianco di Bartra. In Spagna cresce l'apprezzamento per la coppia difensiva, mentre in Italia torna l'attenzione sul percorso dell'ex azzurro.

Natan si sta prendendo la scena in Spagna con la maglia del Betis Siviglia. L'ex difensore del Napoli sta vivendo una fase positiva della sua carriera e ha conquistato apprezzamenti per le prestazioni offerte nel campionato spagnolo. Al suo fianco c'è Marc Bartra, compagno di reparto con cui ha costruito un'intesa che sta contribuendo alla solidità della retroguardia andalusa.

Un rendimento che non è passato inosservato alla stampa iberica, sempre più attenta alle prestazioni del centrale brasiliano. Dopo l'esperienza in azzurro, caratterizzata da una continuità inferiore alle aspettative, il difensore sembra aver trovato un contesto favorevole per esprimere le proprie qualità.

Natan, la rivincita dopo l'esperienza al Napoli

Il percorso del brasiliano riporta inevitabilmente alla sua esperienza con il Napoli. In azzurro, il difensore non era riuscito a trovare la continuità desiderata, mentre in Spagna sembra aver beneficiato di un ambiente diverso e di una maggiore fiducia.

La crescita mostrata con il Betis riaccende così l'attenzione sul suo percorso professionale e sulle scelte che hanno accompagnato la sua carriera negli ultimi anni.

Il caso di Natan dimostra quanto il contesto tecnico e la continuità possano incidere sul rendimento di un calciatore. In Andalusia, il brasiliano sta cercando di confermare le proprie qualità e di ritagliarsi un ruolo sempre più importante, con gli elogi della stampa spagnola che testimoniano l'attenzione crescente nei suoi confronti.