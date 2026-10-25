La Roma replica ad Allegri: "Sorpresi ed irritati, fuori luogo il suo affondo. Niente aiuti arbitrali, Champions conquistata sul campo"

Ultime notizie SSC Napoli - La Roma ha affidato a tutti i media una replica alle parole dell'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri:

Il Corriere dello Sport ieri sera aveva raccontato:

"Uno sfogo lontano dalle telecamere, a microfoni spenti, ma con un tono di voce alto che, in un momento di silenzio, si è sentito chiaramente in una parte della sala stampa. Protagonista Allegri che, dopo le interviste a Dazn e prima della conferenza, si è lasciato andare a una frase: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan". Il riferimento è al finale della scorsa stagione, con i rossoneri al quinto posto con Roma e Como tra le prime quattro"