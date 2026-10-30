Salvatore Esposito e lo scatto con Antonio Conte: guardate cosa ha pubblicato sui social | FOTO

Ultime notizie - Salvatore Esposito, attore, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram numerosi scatti delle ultime giornate di riprese del prossimo film a cui prenderà parte. Tra le fotografie rese pubbliche sui social, anche uno scatto con Antonio Conte: il tecnico della SSC Napoli e l'attore napoletano sono stati a cena a Torino due giorni fa; con loro anche l'attore Giovanni Esposito.

Di seguito quanto pubblicato sui social:

"Ci sono film che finiscono quando si spengono le macchine da presa, e poi ci sono viaggi che continuano dentro di te, anche quando le riprese sono finite. Questo è stato uno di quei viaggi. Fatto di incontri, risate, emozioni, complicità e soprattutto di persone con cui è stato davvero bello condividere ogni singolo momento. Mi porto via l'affetto di una squadra che, giorno dopo giorno, è diventata qualcosa di più di un gruppo di lavoro. E la gratitudine per aver avuto il privilegio di vivere questa esperienza insieme a voi. Un grazie speciale a mio fratello Davide Minnella , un regista straordinario, capace di guidare, ispirare e mettere tutti nelle condizioni di dare il meglio. Davide, sei stato davvero un grande e tu sai perché. Un grazie davvero speciale a Giovanni Esposito, Letizia Toni e tutti i nostri splendidi compagni di viaggio. Ci vediamo presto, una parte di quello che abbiamo vissuto resterà per sempre con me".