CdM: Allegri aggrega sei giocatori della Primavera alla prima squadra!

Il Napoli Primavera incontra domani il Monopoli in trasferta per la settima giornata del Campionato Primavera 2. Il match si gioca allo Stadio Venenziani di Monopoli alle ore 14:30. Di seguito l'elenco dei convocati dall'allenatore Antonio Nocerino, che risalta per l'assenza di Milton Pereyra, Baridò, Chiummariello, Melnyk, Lieto e Pugliese.

Secondo quanto riporta il giornalista Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno, tutti e sei i giovani calciatori della Primavera saranno aggregati domani alla prima squadra in partenza per Torino per la partita contro la Juventus e seguiranno poi Allegri in Portogallo per l'impegno di UEFA Youth League e UEFA Champions League.