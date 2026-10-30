Fedele punta il dito: "Il Napoli ha abbandonato il settore giovanile, non tira fuori un giocatore da venti anni"
Le Interviste 20:15
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Ultime notizie Napoli - Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha aspramente criticato la gestione del settore giovanile da parte della SSC Napoli.
Settore giovanile SSC Napoli, la critica di Fedele
Di seguito le sue dichiarazioni:
"Il Napoli ha abbandonato il settore giovanile. Oggi sta cercando di fare un centro perché deve vendere il Napoli da qua a qualche anno con una struttura, questa è la verità. Sono venti anni che il Napoli non tira fuori un giocatore. Nella mia vita ho visto tanti ragazzi. Il Napoli aveva un solo campo a Soccavo che era di proprietà del Napoli e avevamo i maestri".
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