Fedele punta il dito: "Il Napoli ha abbandonato il settore giovanile, non tira fuori un giocatore da venti anni"

Ultime notizie Napoli - Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha aspramente criticato la gestione del settore giovanile da parte della SSC Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Napoli ha abbandonato il settore giovanile. Oggi sta cercando di fare un centro perché deve vendere il Napoli da qua a qualche anno con una struttura, questa è la verità. Sono venti anni che il Napoli non tira fuori un giocatore. Nella mia vita ho visto tanti ragazzi. Il Napoli aveva un solo campo a Soccavo che era di proprietà del Napoli e avevamo i maestri".