"Prima non accadeva": Cardinale punta il dito contro Allegri, avete letto cosa ha detto il numero uno del Milan?
Le Interviste 20:30
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Ultime notizie calcio - Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport durante la quale ha punzecchiato l'operato di Massimiliano Allegri, oggi sulla panchina della SSC Napoli dopo l'esonero dal club rossonero.
Cardinale critica Allegri
Di seguito le sue dichiarazioni:
"Amorim sta gestendo i ragazzi e sta allenando bene il gruppo. Non penso che questo succedesse prima".
?
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google