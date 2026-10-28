Rocchi si dimette e lascia l'AIA: sarà ufficialmente opinionista per DAZN

Gianluca Rocchi si dimette e lascia l'AIA. L'ex designatore arbitrale sarà ufficialmente un'opinionista di DAZN nella trasmissione "Fuoriclasse", in onda la domenica sera, dove commenterà il campionato di calcio italiano.

Il suo ruolo nell'Associazione Italiana Arbitri era incombatibile con il lavoro in DAZN, che gli era stato consentito finora tramite una deroga. Ora - come anticipato da TuttoSport - la decisione definitiva di lasciare l'AIA e dedicarsi completamente al suo nuovo lavoro in Tv. Nei prossimi mesi potrebbe anche ritagliarsi uno spazio all'estero, alla FIFA, alla UEFA o alla CONCAF.