Manna a Sky: "Partita col Monza fondamentale, McTominay ed Anguissa fanno la differenza! Abbiamo i valori per uscire da questa situazione"

Ultime notizie calcio Napoli – Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Monza.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ una partita importante, fondamentale: non dobbiamo nasconderci. Arriviamo da buone prestazioni, ma abbiamo raccolto meno sabato. Affrontiamo la partita con la squadra migliore, con De Bruyne che va gestito. Il Monza è una buona squadra, davanti sono bravi e bisogna stare attenti. E’ difficile oggi. Noi onestamente abbiamo quasi sempre fatto la stessa cosa. Con Di Lorenzo dentro o fuori cambia poco, stesso con Politano. Ogni tanto durante la partita perdiamo lucidità e spirito di sacrificio.

Abbiamo rinunciato per due mesi a McTominay ed Anguissa che fanno la differenza. Sono un metro e novanta e pesano 90 kg... Sabato abbiamo fatto una grande partita, purtroppo abbiamo preso 3 gol. Si è fatto male Benoit che ci stava dando sicurezze. Aspettative? Se vi aspettate tanto vuol dire che siamo forti. Abbiamo una buona squadra che va rinforzata, ma ci vuole pazienza. La squadra ha dimostrato di avere valori e di saper uscire da situazioni difficili. Dobbiamo venir fuori da una situazione difficile, abbiamo le carte per farlo".