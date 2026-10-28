Tragedia in Spagna per un incidente ferroviario! La SSC Napoli: "Vicinanza alle famiglie"

È salito a 64 morti ufficiali e 80 feriti, di cui 50 gravi il bilancio del drammatico incidente ferroviario a Toledo, in Spagna, sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia secondo le autorità locali. Anche la SSC Napoli ha voluto esprimere il proprio cordoglio con una nota ufficiale:

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono profondamente colpiti dal terribile incidente ferroviario verificatosi questa mattina a Toledo. Alle famiglie delle vittime la più sincera vicinanza da parte del club".