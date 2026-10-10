Spinazzola a Dazn: "Ho recuperato e vogliamo fare tutti di più per vincere"

Le parole di Leonardo Spinazzola a Dazn prima di Napoli-Frosinone:

"Sto bene, questa sosta ha aiutato ad allenarmi ed entrare ancora di più in confidenza con il problema avuto prima della sosta, ora sto bene. Giocando così ho più copertura dietro e posso spingere di più, abbiamo preparato questo modulo con tutti in questi giorni, ma ci abbiamo già giocato in passato. Ci siamo detti e guardati negli occhi che dobbiamo fare di più, ognuno di noi lo sa che possiamo fare meglio".