Frosinone, Alvini a Dazn: "Il rigore di oggi è morbido, ma ci può stare. Il Napoli ha meritato la vittoria, ma non un risultato così ampio"

Napoli - Le parole di Massimiliano Alvini a Dazn dopo Napoli-Frosinone:

"La vittoria del Napoli è meritata, forse il risultato è troppo ampio. Ci sono spunti per lavorare e migliorare, non siamo stati efficaci su alcune scelte, di solito siamo più pungenti e abbiamo scelte migliori. Di solito siamo diversi. Loro ti puniscono se sbagli certe uscite.

Bisogna non far scendere l'autoefficacia dei giocatori del percorso stanno facendo, non puoi pensare di fare passi indietro dopo sconfitte come quella di oggi. La squadra ha la sua identità e ha i suoi principi di gioco, vogliamo salvarci attraverso questo.

Il rigore di oggi è morbido, però Feliciani ha fatto una buona gara e mi piace, sta facendo una buona stagione. A meno che non ci siano episodi eclatanti non parlerò, forse quello di oggi è un pochino morbido, ma ci può stare".