Napoli-Frosinone: tutti i commenti dei giornalisti più autorevoli

Napoli-Frosinone si conclude, la 6a giornata di Serie A e adesso spuntano fuori i primi commenti dopo la sfida del Maradona. La sesta giornata del campionato di Serie A si è giocata ed è finita . CalcioNapoli24 vi propone i commenti a caldo dei giornalisti più autorevoli.

Questi i commenti sui social dopo Napoli-Frosinone:

Il tweet del giornalista di Panorama, Giovanni Capuano:

Questo il tweet dell'ex giornalista RAI, Enrico Varriale:

Questo il tweet del direttore de 'La Ragione', Fulvio Giuliani:

Questo il tweet del collega RAI, Antonello Perillo:

Questo il tweet del collega di Radio1Station, Luca Cerchione:

Questo il tweet del collega di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino:

Questo il tweet del collega di Radio Napoli Centrale, Marco Giordano:

Ho sentito la STRONZATA più volte in settimana della superiore qualità della rosa del Frosinone sul Napoli. Ho sentito più volte, da inizio stagione, la CAZZATA che il Napoli deve pregare per entrare in Champions. La VERITÀ È UNA ED È PER CHI VEDE IL CALCIO: con questa rosa Allegri deve lottare per stare dentro la corsa scudetto fino a marzo e per questo prendersi uno dei primi quattro posti, SENZA SE E SENZA MA, anche andando a lottare per un percorso importante in Champions, con l’infermeria che va svuotandosi. KDB, McT e Lobo sono un lusso assoluto, tanti giocatori sono di livello altissimo, ripetiamolo serenamente: IL NAPOLI È FORTE. PUNTO.