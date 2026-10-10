De Bruyne migliore in campo col Frosinone, statistiche da campione: tanti recuperi, assist e passaggi riusciti

Fantastica prestazione di Kevin De Bruyne contro il Frosinone. Non solo la doppietta, ma lampi di classe per tutto il match. Assist, palle recuperate, passaggi illuminanti e chiave. Queste le sue statistiche

? 2 Goal

? 2 Passaggi Chiave

? 44/57 Passaggi Precisi

? 1.33 XG

? 2 Tiri In Porta

?? 9 Recuperi

Questo il voto assegnato dalla redazione di CalcioNapoli24 alla sua prestazione:

De Bruyne 8. Si sdoppia da play e poi da vertice alto in una sorta di rombo a centrocampo. La sua qualità non può essere una novità, il dato più interessante è quello dei recuperi palla (5). Veste i panni di Edmondo De Amicis lasciando il primo rigore a Hojlund che lo para. Sulla ripetizione, Kevin spiazza Palmisani da manuale. Fa doppietta con un inserimento. Anema e core.