De Bruyne migliore in campo col Frosinone, statistiche da campione: tanti recuperi, assist e passaggi riusciti
Notizie 23:20
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Fantastica prestazione di Kevin De Bruyne contro il Napoli
Fantastica prestazione di Kevin De Bruyne contro il Frosinone. Non solo la doppietta, ma lampi di classe per tutto il match. Assist, palle recuperate, passaggi illuminanti e chiave. Queste le sue statistiche
? 2 Goal
? 2 Passaggi Chiave
? 44/57 Passaggi Precisi
? 1.33 XG
? 2 Tiri In Porta
?? 9 Recuperi
Questo il voto assegnato dalla redazione di CalcioNapoli24 alla sua prestazione:
De Bruyne 8. Si sdoppia da play e poi da vertice alto in una sorta di rombo a centrocampo. La sua qualità non può essere una novità, il dato più interessante è quello dei recuperi palla (5). Veste i panni di Edmondo De Amicis lasciando il primo rigore a Hojlund che lo para. Sulla ripetizione, Kevin spiazza Palmisani da manuale. Fa doppietta con un inserimento. Anema e core.
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