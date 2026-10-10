Altri due cambi per il Napoli: Gilmour per Lobotka e Giovane per Lang, Allegri cambia modulo

Allegri lancia in campo Giovane e Gilmour, con Allegri che ha fatto segno alla squadra di cambiare sistema di gioco. Con Lang e Lobotka fuori, infatti, il Napoli si schiera adesso con il 3-5-2. Giovane, infatti, andrà ad affiancare Lucca in avanti. con De Bruyne, Gilmour e McTominay a comporre la diga di centrocampo davanti a Marin, Rrahmani e Badiashile.