Altri due cambi per il Napoli: Gilmour per Lobotka e Giovane per Lang, Allegri cambia modulo

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Allegri lancia in campo Giovane e Gilmour, con Allegri che ha fatto segno alla squadra di cambiare sistema di gioco. Con Lang e Lobotka fuori, infatti, il Napoli si schiera adesso con il 3-5-2. Giovane, infatti, andrà ad affiancare Lucca in avanti. con De Bruyne, Gilmour e McTominay a comporre la diga di centrocampo davanti a Marin, Rrahmani e Badiashile.

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