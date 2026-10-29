Standing ovation per Landucci: voti e pagelle dei quotidiani per il vice di Allegri

Ultime notizie calcio Napoli - Promosso a pieni voti Marco Landucci - vice di Allegri - il quale ieri era in panchina a guidare la squadra in Monza-Napoli. Di seguito voti e pagelle dell'allenatore.

Monza Napoli 1-4, voti e pagelle Landucci

Corriere dello Sport 7 Torna alla vittoria in trasferta, il Napoli, dopo la prima a Genova. E segna altri 4 gol: ora sono 11 nelle ultime 3 partite. Squadra in crescita, gestisce male solo il primo vantaggio. Poi si rialza, domina e si diverte. Testa alla Juve.

Gazzetta dello Sport 7 La svolta offensiva ha trasformato il Napoli: altri 4 gol, sono 11 nelle ultime tre gare ufficiali. Tanti rimpianti per i punti persi, ma c’è tempo.

Tuttosport 7 Supera le assenze con un secondo tempo di dominio che alleggerisce il periodo complicato.

Il Mattino 7 Resiste alle tentazioni di turnover. Venezia, forse, è stata una lezione troppo dura da digerire. Il Napoli messo in mostra a Monza è una buona squadra anche senza il play De Bruyne e con qualche variazione sul tema. Capace di uscire fuori alla distanza: 4 gol per dire e dirsi soprattutto che c'è ancora una strada da seguire. Cerca equilibrio nelle energie da spendere in campo. Certo, con l'infermeria sembra meno fortunato del suo predecessore: pronti-via e anche Lobotka si fa male alla caviglia raggiungendo diversi altri compagni ai box. Ma la pessima notizia viene spazzata via dal poker che restituisce il sorriso dopo l'amarezza di sabato al Maradona.