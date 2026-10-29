Editoriale Corbo: "Gilmour e Marianucci note liete! Allegri ha recuperato KDB, il Napoli ritrova spensieratezza"

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo un estratto dall'editoriale di Antonio Corbo per Repubblica, in cui si sofferma sul secondo tempo dei partenopei:

"Non solo Hojlund che si sblocca, è tutto il Napoli che ritrova la leggerezza nella ripresa, la spensieratezza di chi corre spinto da venti favorevoli. Massimiliano Allegri d'intesa con Landucci, un tecnico che non è solo il portavoce dell'allenatore assente, ha dovuto rimodellare la formazione penalizzata dall'infortunio di Lobotka. Il regista era in difficoltà da qualche turno e da alcuni minuti, brutta serata davvero, non si può escludere che certi traumi siano provocati anche da una imperfetta condizione. È apparso persino migliore il centrocampo con il più fresco Gilmour, lo scozzese va al suo posto e lo copre subito con evidente sicurezza. Il Napoli finalmente prende tono e il Monza smarrisce le chiavi della sua partita. Temendo gli esterni del Napoli, Politano e Lang, aveva previsto marcature ferree sulle fasce. Timori giusti per Juric. Sulla destra del Napoli il Monza ha trovato un varco generoso tra Di Lorenzo e Politano nel primo tempo, arrivando facilmente al gol di Varela. Una breve illusione, perché il Napoli a Monza aveva la vittoria cucita addosso.

Quando certe serate sembrano subito diverse da troppe altre. Il lato sinistro del Napoli ha invece replicato grazie all'intesa raggiunta ormai da Olivera con un Lang tra i migliori per vivacità, caparbia e deliziose giocate. Un altro cambio ha sostenuto il Napoli nella vittoria più rotonda, ma soprattutto per un tempo in perentoria superiorità. Oltre a Milinkovic Savic attento, Marianucci ha ben sostituito Rrahmani, il suo ingresso ha registrato una migliore solidità difensiva, in perfetta intesa con Rafa Marin che dopo l'errore nel contrasto ha ritrovato nell'orgoglio un'aggressiva lucidità al punto di portarsi in avanti, segnare il terzo gol, quindi è arrivato il quarto di De Bruyne. Nel bilancio di Allegri basta pensare al recupero del campione belga, nella sua gestione di talento e umori per dare un senso al suo geniale acquisto, peccato che sia stato bruciato un anno. Ma anche questa è un'altra storia".