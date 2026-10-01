DIRETTA VIDEO - Il filo diretto su CalcioNapoli24 Tv, oggi alle ore 15:00! 3-5-2, Favasuli a destra e Spinazzola a sinistra: dite la vostra
Notizie 14:55
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Si parla di Napoli in diretta coi tifosi: il filo diretto su CN24TV
Il "Filo Diretto" di CalcioNapoli24 Tv sarà trasmesso in tv in diretta sul canale 79 del digitale terrestre, nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e sul canale 84 del digitale terrestre, nella provincia di Salerno, su Youtube (CN24) e in streaming sul sito www.calcionapoli24.tv. Andrà in onda dalle ore 15:00 alle 16:00. Apriremo le linee telefoniche per poter interloquire con voi da casa e commentare l'argomento del giorno.
Siete voi i protagonisti, chiamare telefonate al numero 081 3534588.
Vi aspettiamo e seguiteci!
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