Monza-Napoli 1-4, CorSera: i detrattori di Allegri continueranno a parlare di blocco basso?

Il Napoli ha vinto sul Monza con un largo 4-1. Ecco il commento del Corriere della Sera sul successo degli azzurri ieri sera allo stadio Brianteo:

"Undici gol nelle ultime tre partite, i detrattori di Allegri continueranno a parlare di blocco basso? Va bene che l’avversario è il Monza, che ha tantissima energia ma non altrettanta qualità, ma il Napoli ha una reazione seria in un momento della stagione di estrema difficoltà. Cala il poker e anche nella criticità di alcuni momenti (vedi l’infortunio serio di Lobotka dopo un quarto d’ora dal fischio di inizio) riesce a non perdere la bussola. Conferma la buona prestazione con la Roma".