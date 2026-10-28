CdM - Il Napoli andrà in ritiro nell'ex centro sportivo Juve a Vinovo. Perché gli azzurri partono solo oggi per Monza

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli partirà stamattina verso Monza non facendo il consueto ritiro pregara. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che spiega come poi gli azzurri da Monza andranno direttamente a Vinovo, nell'ex centro sportivo della Juve, per programmare la partita di domenica contro i bianconeri. Successivamente voleranno ad Oporto senza fare ritorno in città.

Monza Napoli, gli azzurri partono stesso in giornata

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno riguardo il programma del Napoli in queste tre trasferte consecutive tra Monza, Juventus e Porto in Champions League:

"Il Napoli parte stamane e rientrerà di notte dopo la partita, ha evitato il ritiro della vigilia in un periodo già fitto d’impegni in trasferta. Sabato la partenza per Torino, poi a causa della chiusura dell’aeroporto di Capodichino non rientrerà in città, s’allenerà a Vinovo, nell’ex centro sportivo della Juventus, con la partenza prevista martedì per Oporto e il ritorno giovedì all’aeroporto di Salerno".