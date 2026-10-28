Calciomercato Napoli, TMW: Solet resta nel mirino, pista che può riaprirsi nei prossimi mesi

Calciomercato SSC Napoli - Sebbene per il mercato di gennaio gli obiettivi siano un centrocampista (almeno) e un attaccante, il club azzurro è attento a tutte le occasioni con uno sguardo al futuro. E secondo TMW, resta nel mirino un difensore talentuoso del campionato di Serie A.

Omar Solet resta infatti nel mirino del Napoli, come racconta il giornalista esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini:

"E così ecco che la difesa magari più a giugno che adesso è un settore nel quale ci potrebbero essere dei cambiamenti. E così ecco che gli azzurri continuano a guardare in casa dell’Udinese, club con il quale negli ultimi anni sono stati fatti diversi affari. Un nome che ritorna nel mercato del Napoli è quello di Solet. Una pista mai abbandonata, che è stata oggetto di riflessione anche nell’ultima sessione.

Poi l’eccessiva richiesta del club friulano ha bloccato la possibile trattativa. Stesso discorso anche per l’Inter che aveva avviato i contatti con l’Udinese prima di prendere altre strade, ovvero Stones. Ecco quindi che magari più avanti il Napoli potrebbe di nuovo valutare concretamente l’opzione Solet. Oggi non è certo una priorità, ma nei prossimi mesi la strada potrebbe riaprirsi".