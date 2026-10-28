Dove e con chi guarderà Allegri la gara Monza-Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Dove si accomoderà questa sera Massimiliano Allegri nello stadio di Monza essendo squalificato? Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sul tecnico del napoli che verrà sostituito in panchina da Marco Landucci:

“Lui si accomoderà in tribuna, accanto a Manna. E osserverà da lì la sua nuova allegrata. Si torna alla difesa a tre e al modulo con cui ha vinto - e tanto - alla Juventus: 3-5-2. Dando spazio per la prima volta a Marianucci (al debutto stagionale), ritrovando Rrahmani al centro della difesa e Lobotka al centro della contesa. Stavolta sarà protetto però dalle due mezzali ritornate protagoniste: Anguissa e McTominay”.