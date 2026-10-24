Ferrara: "Per Allegri il bicchiere è mezzo vuoto, il Napoli ha subito"

Ultime notizie Napoli - Ciro Ferrara ha commentato ai microfoni di DAZN la partita Napoli-Roma 3-3.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Il bicchiere è mezzo vuoto, purtroppo la risposta dopo Napoli-Roma è questa. I cambi di Gasperini dimostrano che ha una rosa lunga quest’anno, si può permettere determinati cambi. Al Napoli sono usciti Badiashile, Politano e poi ha subito".