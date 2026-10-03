Pallone d'Oro 2026, ecco l'elenco ufficiale dei candidati finalisti! Un solo giocatore della Serie A
L'elenco dei candidati al premio di Pallone d'Oro 2026
Pallone d'Oro 2026, torna il riconoscimento calcistico internazionale più prestigioso al mondo! Il prossimo 26 ottobre a Londra verranno annunciati i vincitori della settantesima edizione del premio istituito dalla rivista France Football.
Oggi sono stati comunicati ufficialmente i trenta candidati del Pallone d'Oro 2026. Trenta calciatori provenienti da tutto il mondo si contenderanno l'ambito riconoscimento come miglior calciatore della stagione 2025-2026 e tra i candidati c'è un solo calciatore della Serie A: è Lautaro Martinez dell'Inter. Nell'elenco figura anche gli ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia e Fabian Ruiz. La squadra più rappresentata è il PSG con dieci candidati.
Pallone d'Oro 2026, l'elenco dei candidati
Di seguito l'elenco dei trenta candidati al Pallone d'Oro 2026 come miglior calciatore:
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsì (Barcellona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Diaz (Bayern Monaco)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel Magalhaes (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern Monaco)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Lamine Yamal (Barcellona)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Marquinhos (PSG)
- Lautaro Martinez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Joao Neves (PSG)
- Michael Olise (Bayern Monaco)
- Willian Pacho (PSG)
- Julian Quinones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City/Barcellona)
- Fabian Ruiz (PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Ferran Torres (Barcellona/PSG)
- Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
- Vinicius Jr. (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)