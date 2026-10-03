Pallone d'Oro 2026, ecco l'elenco ufficiale dei candidati finalisti! Un solo giocatore della Serie A

Notizie ico calendario ico orologio03:40  
Pallone d'Oro 2026Pallone d'Oro 2026
SP
Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

L'elenco dei candidati al premio di Pallone d'Oro 2026

Pallone d'Oro 2026, torna il riconoscimento calcistico internazionale più prestigioso al mondo! Il prossimo 26 ottobre a Londra verranno annunciati i vincitori della settantesima edizione del premio istituito dalla rivista France Football.

Oggi sono stati comunicati ufficialmente i trenta candidati del Pallone d'Oro 2026. Trenta calciatori provenienti da tutto il mondo si contenderanno l'ambito riconoscimento come miglior calciatore della stagione 2025-2026 e tra i candidati c'è un solo calciatore della Serie A: è Lautaro Martinez dell'Inter. Nell'elenco figura anche gli ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia e Fabian Ruiz. La squadra più rappresentata è il PSG con dieci candidati. 

Pallone d'Oro 2026, l'elenco dei candidati

Di seguito l'elenco dei trenta candidati al Pallone d'Oro 2026 come miglior calciatore:

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Pau Cubarsì (Barcellona)
  • Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Luis Diaz (Bayern Monaco)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Gabriel Magalhaes (Arsenal)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern Monaco)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcellona)
  • Sadio Mané (Al-Nassr)
  • Marquinhos (PSG)
  • Lautaro Martinez (Inter)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Joao Neves (PSG)
  • Michael Olise (Bayern Monaco)
  • Willian Pacho (PSG)
  • Julian Quinones (Al-Qadsiah)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rodri (Manchester City/Barcellona)
  • Fabian Ruiz (PSG)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Ferran Torres (Barcellona/PSG)
  • Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top