Pallone d'Oro 2026, ecco l'elenco ufficiale dei candidati finalisti! Un solo giocatore della Serie A

Pallone d'Oro 2026, torna il riconoscimento calcistico internazionale più prestigioso al mondo! Il prossimo 26 ottobre a Londra verranno annunciati i vincitori della settantesima edizione del premio istituito dalla rivista France Football.

Oggi sono stati comunicati ufficialmente i trenta candidati del Pallone d'Oro 2026. Trenta calciatori provenienti da tutto il mondo si contenderanno l'ambito riconoscimento come miglior calciatore della stagione 2025-2026 e tra i candidati c'è un solo calciatore della Serie A: è Lautaro Martinez dell'Inter. Nell'elenco figura anche gli ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia e Fabian Ruiz. La squadra più rappresentata è il PSG con dieci candidati.

Pallone d'Oro 2026, l'elenco dei candidati

Di seguito l'elenco dei trenta candidati al Pallone d'Oro 2026 come miglior calciatore: