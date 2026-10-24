Scotto: "Hojlund deve fare di più. Rizzetta ha un progetto chiaro, con il basket sta facendo molto bene”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso del Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Tanti napoletani stanno iniziando ad apprezzare Massimiliano Allegri come persona ed è un inizio di simpatia. Secondo me le nuvole si stanno diradando. Ci sono degli aspetti positivi dopo la vittoria contro il Bodo Glimt. Il Napoli ha segnato quattro gol, e non si vedevano da una vita, una percentuale alta di xG rispetto alle ultime gare e una squadra che ha fatto divertire. Allegri ha dimostrato di saper esplorare ancora delle strade e difende le sue scelte. Il tecnico è ben voluto dai calciatori per i rapporti che instaura. Il fatto di non avere un carattere spigoloso può agevolarlo.

Hojlund? Ha una media gol molto bassa, secondo me potrebbe fare di più. Mi auguro che possa fare Rizzetta ha un progetto molto chiaro, di polisportiva, che includerebbe anche il calcio e il volley. Inizialmente nel mondo dello sport napoletano è stato accolto con scetticismo, però con il basket, anche se la stagione è appena iniziata, sta facendo molto bene. Oggi il Napoli Basketball disputa la Eurocup, la seconda competizione continentale, e lavora per partecipare all’Eurolega”.