Repubblica - De Laurentiis e Allegri alleati e complici, si coprono le spalle a vicenda! A fine ottobre è mestamente concreto il rischio di un ridimensionamento

Ultime notizie SSC Napoli - Alla vigilia della doppia sfida al Maradona contro il Bodo Glimt e la Roma era finita in discussione addirittura la sorte in panchina di Massimiliano Allegri. Invece il Napoli si è rimesso in corsa in Champions League ed è stato a un passo dalla vittoria con i giallorossi, scrive Repubblica.

"Per questo non stupisce il blitz negli spogliatoi fatto da Aurelio De Laurentiis, che ha dato l'idea di essere molto sollevato e si è voluto complimentare con il tecnico e i giocatori. Il presidente non sarà costretto a ricorrere a provvedimenti drastici e allo stesso tempo dispendiosi, che viceversa sarebbero diventati un'incombenza scomoda in caso di nuovi passi falsi.

A fine ottobre è mestamente concreto il rischio di un ridimensionamento a Castel Volturno, che però il club aveva di fatto messo nel conto nel corso dell'estate scorsa con la rinuncia al mercato in entrata. Una scelta errata che si può spiegare in due modi: con la voglia di austerity e la presunzione, aggravate con un avallo incauto della panchina.

De Laurentiis e Allegri erano e rimangono sulla stessa barca: un po' alleati e un po' complici. L'uno ha coperto e continua a coprire le spalle all'altro, nella speranza che il Napoli trovi prima o poi la strada per risollevarsi"