Monza-Napoli, la reazione di Allegri e Manna al gol di Rafa Marin | FOTO

Ultime notizie Napoli - Il gol di Rafa Marin nel corso della partita Monza-Napoli 1-4 ha messo in discesa il prosieguo del match allo stadio Brianzolo. Gli azzurri, avanti di due gol sugli avversari, hanno un doppio vantaggio da difendere a poco meno di mezz'ora dal termine della sfida.

Al momento del gol di Rafa Marin, in tribuna è stato pizzicato anche Massimiliano Allegri, assente in panchina a causa della squalifica rimediata contro la Roma nell'ultimo turno Serie A. Le telecamere di Lega Serie A hanno inquadrato l'allenatore azzurro che, accomodatosi al fianco del direttore sportivo Giovanni Manna, è rimasto praticamente impassibile; il ds azzurro, invece, è leggermente balzato dal sediolino.

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