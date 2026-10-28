Trombetti: "Distanza allarmante dal quarto posto! Il Napoli ha perso 7 punti in tre partite"

Il Napoli pareggia con la Roma una partita che avrebbe potuto decisamente vincere se non fosse stato per l'assurdo errore di Beukema nel finale. Oggi il matematico Guido Trombetti commenta il pareggio con inconsueto pessimismo nel suo consueto editoriale intitolato "Zona franca" sul quotidiano Il Mattino.

Di seguito un breve estratto dell'articolo: "Se penso che il Napoli ha subito il pareggio per un comportamento infantile di un suo calciatore mi viene la “Febbre a 90”. (...) Più o meno la stessa cosa è successa a Milano con l'Inter. Bella partita. Tre gol subiti. Zero punti. (...) La fase difensiva è veramente negativa. Sia chiaro non parlo soltanto dei difensori di ruolo. Ma della tendenza del Napoli ad abbassare i centrocampisti quasi al limite dell'area portandovi dentro i calciatori avversari. E se ci metto dentro la partita con la Fiorentina conclusa con un pareggio, il Napoli in tre incontri poteva portare a casa nove punti. E ne ha portati solo due".

E prosegue: "Ma il dato più allarmante , e che mette a serio il rischio il principale obiettivo di stagione, è la distanza dal quarto posto. E ancor più il numero di squadre presenti tra il Napoli e il quarto posto. (...) Ed anche io inguaribile ottimista comincio francamente ad essere preoccupato".