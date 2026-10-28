Cruciani: "Allegri per me vuole smettere: ci sono due motivi"

Giuseppe Cruciani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del podcast Numer1:

"Per me ha voglia di smettere. Io ho capito che in questi momenti qua gli viene voglia di smettere. L’espulsione, questo clima mediatico che lui vede tossico nei suoi confronti, lo portano a dire ‘Basta, tanto ormai i soldi li ho fatti’. Gli viene ogni tanto voglia di smettere. Al di là di questo cosa deve fare per far sì che la stagione sia soddisfacente? Andare in Champions League e tentare di andare più avanti possibile in Champions”.