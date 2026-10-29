Incontro Aponte-De Laurentiis: illustrato il progetto stadio dell'architetto Zavanella, ma si è parlato anche di un altro argomento

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo l'incontro di Ginevra con De Laurentiis in Svizzera che è stato a colloquio nella sede di MSC con gli Aponte, l'edizione odierna de Il Mattino torna sull'argomento.

A proposito dell'incontro fra Aponte e De Laurentiis, due i temi sul tavolo: il progetto stadio nella zona Q8 e la sponsorship. Il quotidiano scrive:

"L'incontro tra Aponte e De Laurentiis nella sede centrale della Msc a Ginevra, raccontato lunedì in esclusiva del Mattino, non ha prodotto particolari accelerazioni nel progetto del nuovo stadio: il patron del Napoli ha voluto illustrare al fondatore del colosso marittimo e della logistica come potrebbe cambiare l'area a Est di Napoli con la realizzazione dell'impianto che lo studio Gau Arena dell'architetto Zavanella ha realizzato per conto del Napoli.

[...] Probabilmente, nell'incontro con la famiglia Aponte, in ballo c'è stato anche il prolungamento di una sponsorizzazione che scade nel 2029 e che porta nella casse del club 18 milioni all'anno. Per un totale di 54 milioni. Per intenderci: solo il Milan (con Emirates), l'Inter (con Bettson), Juventus (con Jeep) e la Fiorentina (con Mediacom) incassano di più".