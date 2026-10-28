Monza-Napoli, infortunio per Rrahmani? Cambio all'intervallo, svelato il motivo

Ultime notizie Napoli - Dopo l'infortunio di Lobotka, Massimiliano Allegri perde anche Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro della SSC Napoli non è rientrato in campo all'intervallo ed ha lasciato il posto a Luca Marianucci.

Monza-Napoli, infortunio per Rrahmani? Il motivo della sostituzione

Amir Rrahmani ha alzato bandiera bianca dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, costringendo Marco Landucci, vice di Allegri, al cambio forzato. DAZN, in diretta televisiva, ha svelato il motivo della sostituzione: Rrahmani è uscito per un colpo allo sterno.