De Bruyne da record contro il Frosinone, 12 marcatura multipla nei maggiori 5 campionati europei!

"1 - Kevin De Bruyne ha realizzato la sua prima doppietta in #SerieA e la 12esima marcatura multipla nei maggiori 5 campionati europei - l’ultima risaliva al 6 aprile 2024, con il Manchester City contro il Crystal Palace in Premier League. Vivace". Questo il tweet di Opta Paolo post Napoli-Frosinone 3-0.

Questo il voto assegnato da CalcioNapoli24 alla prestazione del fuoriclasse belga:

De Bruyne 8. Si sdoppia da play e poi da vertice alto in una sorta di rombo a centrocampo. La sua qualità non può essere una novità, il dato più interessante è quello dei recuperi palla (5). Veste i panni di Edmondo De Amicis lasciando il primo rigore a Hojlund che lo para. Sulla ripetizione, Kevin spiazza Palmisani da manuale. Fa doppietta con un inserimento. Anema e core.