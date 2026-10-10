Badiashile in versione Koulibaly, un muro insuperabile in difesa: statistiche da urlo contro il Frosinone
Notizie 23:10
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Voto Badiashile post Napoli-Frosinone
Grandissima prestazione di Benoit Badiashile contro il Frosinone. Il difensore francese ha scomodato persino tra gli addetti ai lavori per la prestazione di stasera un paragone con una leggenda partenopea che in città ha lasciato il segno, ovvero Kalidou Koulibaly. L'ex Chelsea è stato davvero un muro insuperabile in difesa. Ecco le sue statistiche contro il Frosinone
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- Contrasti Vinti 1/1
- Recuperi 7
- Duelli Vinti 3/4
Questo il voto assegnato dalla redazione di CalcioNapoli24:
Badiashile 6,5. L’ultima gara giocata da titolare l’aveva giocata lo scorso 31 gennaio (Chelsea-West Ham 3-2). Sarà contento Allegri perché Benoit sfoggia tutto il cosiddetto mestiere su Ghedjemis che ha un passo diverso. Acquista fiducia con il passare dei minuti mostrando grande senso della posizione. In Francia usano l’espressione “Nickel!” per definire qualcosa di impeccabile proprio come l’ex Chelsea stasera. Spende un giallo con un fallo tattico.
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