Badiashile in versione Koulibaly, un muro insuperabile in difesa: statistiche da urlo contro il Frosinone

Grandissima prestazione di Benoit Badiashile contro il Frosinone. Il difensore francese ha scomodato persino tra gli addetti ai lavori per la prestazione di stasera un paragone con una leggenda partenopea che in città ha lasciato il segno, ovvero Kalidou Koulibaly. L'ex Chelsea è stato davvero un muro insuperabile in difesa. Ecco le sue statistiche contro il Frosinone



Contrasti Vinti 1/1

Recuperi 7

Duelli Vinti 3/4

Questo il voto assegnato dalla redazione di CalcioNapoli24: