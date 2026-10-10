De Bruyne a Dazn: "Volevo far segnare Hojlund, segna tanto sul rigore. Giocare a calcio mi diverte"

Napoli - Kevin De Bruyne è intervenuto a Dazn dopo Napoli-Frosinone:

"Fin quando non lascerò il calcio proverò a prendere il più possibile, perché questo sport mi diverte. Non penso di essere come il vino, perché ero molto meglio 10 anni fa ma i ragazzi mi stanno aiutando. Abbiamo visto calciare a Hojlund tanti rigori e pensavo potesse segnarlo, è importante per gli attaccanti trovare il gol per questo gli ho dato il pallone. Poi Allegri ci ha datto di cambiare, ma ci saranno occasioni per lui".