Allegri a Dazn: "Lang deve pretendere di più da se stesso, ho detto a Hojlund che doveva dare il rigore a De Bruyne. Su Badiashile e la difesa vi dico una cosa"

Napoli - Le parole di Massimiliano Allegri a Dazn dopo Napoli-Frosinone:

"Abbiamo avuto un buon approccio e occasioni importanti già da subito che non abbiamo affrontato, giocatori del genere devono sfruttare le 5-6 palle importanti da fare bene come scelta. Perché poi incontro il Frosinone che gioca a calcio e rischi se si riapre la partita. Il gol del 3-0 andava chiuso prima.

Abbiamo preso tanti tiri da fuori area, dobbiamo migliorare. De Bruyne ha fatto una grande partita, così come altri. Quando De Bruyne è così ci permette di creare tante occasioni. Dobbiamo recuperare le condizioni di tanti giocatori che hanno saltato diversi mesi di preparazioni.

Ognuno ha il proprio carattere, cerco di parlare con Lang. Fino a questo momento ha fatto meno di quello che poteva fare, è solo responsabilità sua. Aiutati che dio ti aiuta è una cosa che dico sempre. Ha potenzialità importanti, deve chiedere di più a se stesso. De Bruyne? Allenare i campioni è più facile. Non ho mai visto giocatori di talento essere disciplinati, genio e talento non vanno sempre di pari passo.

I difensori hanno perso il giusto di difendere, è un cosa un po' persa rispetto a prima. Il godere nel non far tirare in porta l'attaccante avversario, nel non fargli fare un dribbling.

Badiashile non è che per un errore era diventato un brocco. A San Siro ho sbagliato io. Badiashile ha un passaggio meraviglioso, ma non dobbiamo esaltarci e dobbiamo lavorare per continuare al meglio la stagione.

Hojlund è venuto da me dicendo che De Bruyne gli aveva dato la palla per il rigore, io gli ho detto che doveva ridargliela (ride, ndr)".