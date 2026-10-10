Lang a Sky: "Contento di essere tornato, ho azzerato tutto: anno nuovo, sarà una grande stagione"
Le Interviste 22:53
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Noa Lang, attaccante del Napoli, ha parlato così a Sky Sport al termine della partita contro il Frosinone
Ultime notizie calcio Napoli - Noa Lang, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Frosinone.
Lang dopo Napoli-Frosinone
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“Premio MVP? Kevin lo ha meritato, la cosa più importante è la vittoria. E’ stato un anno difficile per me, ma sono contento di essere tornato. Ho azzerato tutto. Anno nuovo, devo andare avanti ed essere concentrato. Sarà una grande stagione. Lo spero”.
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