Lang a Sky: "Contento di essere tornato, ho azzerato tutto: anno nuovo, sarà una grande stagione"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Noa Lang, attaccante del Napoli, ha parlato così a Sky Sport al termine della partita contro il Frosinone

Ultime notizie calcio Napoli - Noa Lang, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Frosinone.

Lang dopo Napoli-Frosinone

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Premio MVP? Kevin lo ha meritato, la cosa più importante è la vittoria. E’ stato un anno difficile per me, ma sono contento di essere tornato. Ho azzerato tutto. Anno nuovo, devo andare avanti ed essere concentrato. Sarà una grande stagione. Lo spero”.

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