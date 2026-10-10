Napoli-Frosinone 3-0: Alvini in conferenza: "Cosa ho scritto ai ragazzi sulla lavagna a fine gara. La vittoria degli azzurri è stata meritata"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Frosinone di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore del Napoli Massimiliano Alvini.

Napoli-Frosinone: conferenza Alvini

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Massimiliano Alvini dopo Napoli-Frosinone. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa:

“Vittoria del Napoli è meritata forse nel punteggio un po’ larga per quanto si è espresso in campo. Potevamo fare meglio in alcune scelte negli ultimi 25 metri. Alcune scelte non sono state efficaci. Potevamo riaprirla. Non è una partita che mi lascia spunti positivi o negativi, ma nel percorso ti aiuta lavorare su cosa migliorare. Raimondo? Devo solo ringraziarlo perché ha giocato 60 minuti non essendo al meglio. Stesso discorso per Bobcek. Non scordiamoci che hanno giocato contro una difesa da Champions fatta da Rrahmani, Marin e Badiashile. Anche nella prestazione ci sono state delle cose buone ed alcune su cui lavorare. La sosta così è molto lunga, noi abbiamo lavorato bene.

Cosa ho detto ai ragazzi? Siamo venuti qui a giocarci una gara a testa alta. Ho scritto sulla lavagna avanti tutta ed unione. Non è questa sconfitta a Napoli che deve far cambiare il nostro percorso che conosciamo quale sia. Il Napoli insieme a Roma e Inter farà un campionato di vertice. i primi munuti abbiamo subito l'impatto del Maradona. nel momento in cui potevamo indirizzare la gara a nostro favore è arrivato il rigore. Il miglioramento in certe gare deve nascere da questo per fare punti salvezza anche contro avversari forti come stasera.

Il rigore? Sicuramente ti cambia, perché lo pari e poi viene ribattuto. Sono attimi che influiscono sulla gara. per me è stata una prestazione in cui ci sono stati degli errori e delle cose buone. Ci sono dei miglioramenti da fare".