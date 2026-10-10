Napoli-Frosinone 3-0, Di Lorenzo in conferenza: "Contento per Badiashile, ha dato una bella risposta. Sul nuovo modulo..."

Il calciatore Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al fischio finale di Napoli-Frosinone 3-0.

Napoli Frosinone 3-0, conferenza post gara di Di Lorenzo

Queste le parole rilasciate da Di Lorenzo: “Abbiamo cercato di dare un’impronta forte dopo la sosta che è sempre un’incognita. Siamo stati bravi a prepararla nel migliore dei modi. Il 3-0 dovevamo farlo prima e non dopo. Anche sul 2-0 non devi stare tranquillo perché il tempo effettivo è cresciuto. Il mister ci ha detto che dovevamo essere più cattivi. E’ un modulo che conosciamo, con il mister abbiamo lavorato su diverse soluzioni. Su questo modulo avevamo già delle basi dallo scorso anno poi sarà il mister a scegliere quello giusto. Sono contento per Badiashile, ha fatto un‘ottima gara. Anche tutta la squadra ha fatto bene e si è difesa bene. Con le gare ravvicinate servirà la mano di tutti. Benoit ha dato una risposta importante”.