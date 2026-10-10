Napoli-Frosinone 3-0. Allegri in conferenza: "Cosa ho detto a Hojlund sul rigore. Non esaltiamoci, dobbiamo uccidere le partite. Lucca? Ci tengo a dire questa cosa"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Frosinone di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri.

Napoli-Frosinone: conferenza Allegri

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri dopo Napoli-Frosinone. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa:

“La squadra ha fatto una buona partita, non è questione di moduli. Bisogna lavorare sulle cose negative. Nel primo tempo abbiamo avuto 6-7 occasioni che dovevamo chiudere con un tiro ed invece si sono presi dei contropiedi. Siamo contenti per questa vittoria, deve essere la normalità vincere le partite e fare la prestazione. Adesso pensiamo al Villarreal dove c’è da fare i primi punti in Champions.

Sono contento di Badiashile, Hojlund ed anche di Lucca anche se ha sbagliato qualcosa. Ora è in un momento di difficoltà, ma deve sapere che tutto il gruppo ha grande stima di lui. De Bruyne ha fatto una buona gara, sta crescendo di condizione. Neres non giocava da 9 mesi, McTominay è rientrato da poco e mancano anche altri come Anguissa che speriamo di recuperare presto. Rigore? Hojlund mi aveva detto che è stato De Bruyne a dargli il pallone. Gli ho detto che doveva ridargliela la palla. Il rigorista della squadra è De Bruyne. Bisogna essere contenti stasera, ma non bisogna esaltarci.

Sono contento dell'approccio, sono scontento perché il Frosinone è una squadra noiosa e ti costringe a giocare a campo aperto. Per quello chiedevo di chiudere le azioni. Bisogna uccidere le partite per risparmiare 20 minuti di fatica, per arrivare fino in fondo alla stagione. Ma sono contento per i ragazzi”.