Badiashile a Sky: "Contento per i 90 minuti e per la vittoria: vogliamo vincere sempre, felice della fiducia di Allegri"
Le Interviste 22:56
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Benoit Badiashile, difensore del Napoli, ha parlato così a Sky Sport dopo la partita contro il Frosinone
Ultimissime calcio Napoli – Benoit Badiashile, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Frosinone.
Badiashile dopo Napoli-Frosinone
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“Sono contento, per i 90 minuti ed anche per la vittoria. L’obiettivo è vincere tutte le partite, davanti a noi c’è un ciclo molto impegnativo. Stiamo migliorando, anche all’interno dello spogliatoio. Sono soddisfatto anche della fiducia che mi sta dando mister Allegri".
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