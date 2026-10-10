Badiashile a Sky: "Contento per i 90 minuti e per la vittoria: vogliamo vincere sempre, felice della fiducia di Allegri"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Benoit Badiashile, difensore del Napoli, ha parlato così a Sky Sport dopo la partita contro il Frosinone

Ultimissime calcio NapoliBenoit Badiashile, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Frosinone.

Badiashile dopo Napoli-Frosinone

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sono contento, per i 90 minuti ed anche per la vittoria. L’obiettivo è vincere tutte le partite, davanti a noi c’è un ciclo molto impegnativo. Stiamo migliorando, anche all’interno dello spogliatoio. Sono soddisfatto anche della fiducia che mi sta dando mister Allegri". 

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